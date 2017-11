Coliziune frontala intre doua autoturisme. O persoana a fost ranita

Tanarul de 20 de ani a fost transportat cu ambulanta la spital.

Coliziune frontala intre doua autoturisme. Un tanar de 20 de ani din orasul Dolhasca a fost ranit. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 18.00, pe DJ 208 I, din orasul Dolhasca. Un localnic de 29 de ani in timp ce conducea autoturismul a intrat in depasirea unui atelaj hipo, stationat partial pe carosabil si neechipat corespunzator pentru circulatia pe timp de noapte, moment in care a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un tanar de 20 de ani, din aceeasi localitate.In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 20 de ani care a fost transportat cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi conducatori auto si caruțasul de 21 de ani, din aceeasi localitate, au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.