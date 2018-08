In urma accidentului o femeie in varsta de 41 de ani a fost ranita. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Coliziune in lant cu patru masini, la Scheia. O femeie a fost ranita. Marti dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Aviatorului din comuna Scheia, o femeie de 39 de ani, din municipiul București, nu a pastrat distanta regulamentara in mers fata de autoturismul condus in fata sa de o femeie de 41 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc si a intrat in coliziune cu acesta, dupa care, a ricosat si a acrosat alte doua autoturisme, unul condus de un barbat de 50 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc si celalalt de o femeie de 66 de ani, din municipiul Suceava. Din accident a rezultat ranirea conducatoarei auto de 41 de ani care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.