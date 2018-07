Coliziune in lant cu trei masini, la Putna VIDEO

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Coliziune in lant cu trei masini, duminica dimineata, pe DN 2H, pe raza localitatii Putna. Un tanar de 20 de ani, din comuna Vicovu de Jos, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Mondeo, a oprit pentru a efectua virajul la dreapta pe un drum lateral. Din spate se deplasa autoturismul marca Fiat condus de un barbat din comuna Putna. Conducatorul autoturismului a oprit in spatele vehiculului care efectua virajul la dreapta, aproape de axul drumului. De asemenea, in spatele acestuia circula autoturismul marca Ford, condus de un barbat de 34 ani, din municipiul Bucuresti, care nu a putut evita impactul, intrand in coliziune cu cele doua autoturisme. Din accident a rezultat vatamarea corporala a unui minor de 12 ani si a unei femei de 35 de ani, pasageri in autoturismul Ford. Cei trei soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.