Coliziune in lant din cauza vitezei, in municipiul Suceava

In urma accidentului a rezultat ranirea unui barbat de 53 de ani.

Coliziune in lant din cauza vitezei. Joi dupa-amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, o tanara de 20 de ani, din comuna Marginea, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus unde, dupa ce a acrosat autoturismul condus regulamentar de un barbat de 29 de ani din municipiul Bucuresti, a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus de un localnic de 53 de ani. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 53 de ani. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar, ce va fi solutionat procedural.