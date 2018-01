Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Coliziune in lant in apropiere de "Zidul Mortii". Duminica, in jurul orei 15.00, o femeie de 31 ani, din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus, pe D.N. 17, directia Gura Humorului-Suceava, in apropiere de "Zidul Mortii", nu a pastrat distanta in mers intrand in coliziune fata-spate cu autoturismul marca Opel Astra, condus de un barbat de 45 ani, din comuna Mitocu Dragomirnei. In urma coliziunii autoturismul Opel Astra, a fost proiectat in autoturismul VW Golf, condus in fata sa un barbat de 36 ani, din municipiul Suceava. In urma accidentului o tanara de 17 ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, pasagera in autoturismul Opel Astra si soferita au suferit leziuni. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ulterior, fiindu-le prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspecutul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.