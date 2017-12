Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava

Coliziune in lant in municipiul Suceava. Una din masini a acrosat un pieton. Miercuri dimineata, un barbat de 31 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan pe B-dul 1 Mai, ajungand la intersectia cu strada Marasesti, a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure si fara sa acorde prioriate de trecere si a intrat in coliziune cu autoturismul marca BMW, care circula din sens opus. In urma coliziunii, autoturismul marca Dacia Logan a fost proiectat in autoturismul marca VW Touareg, care circula pe strada Marasesti si era condus de un barbat de 62 ani din Suceava si in autoturismul marca Opel Zafira, care era parcat pe trotuar. Dupa primul impact(cu autoturismul BMW), autoturismul Dacia Logan a acrosat un barbat de 48 ani din Suceava, care traversa strada Marasesti. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a pietonului. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative si li s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, pietonul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.Politisti au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.