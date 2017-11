In urma coliziunii o femeie de 27 de ani, din comuna Cornu Luncii, pasagera in autoturismul condus de femeia de 36 de ani, a fost ranita.

Coliziune in lant in municipiul Suceava. Marti, ora 17.30, in timp ce conducea autoturismul, pe strada Ion Irimescu din municipiul Suceava, un barbat de 36 de ani, din comuna Cornu Luncii, nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus in aceeasi directie de o femeie de 36 de ani, din judetul Iasi, pe care l-a proiectat in autoturismul din fața, condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Scheia. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 27 de ani, din comuna Cornu Luncii, pasagera in autoturismul condus de femeia de 36 de ani, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, nu a necesitat internarea. Cei trei conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.