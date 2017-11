Coliziune in lant in zona Selgros Suceava, din cauza unui sofer care nu a pastrat distanta regulamentara FOTO

In urma accidentului o femeie de 38 de ani a fost ranita.

Coliziune in lant in zona Selgros Suceava, din cauza unui sofer care nu a pastrat distanta regulamentara. Marti dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, ajuns la intersectia semaforizata din zona Selgros Suceava, un barbat de 61 de ani, din comuna Horodnic de Jos, nu a pastrat distanta regulamentara si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de un barbat de 44 de ani, din judetul Timis, oprit la culoarea rosie a semaforului electric, pe care l-a proiectat in autoturismul din fata, condus de un barbat de 48 de ani, din municipiul Suceava.

In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 38 de ani, din judetul Timis, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 44 de ani, care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.