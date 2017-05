Coliziune in lant la Patrauti. Un barbat a ajuns la spital FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Coliziune in lant la Patrauti. Luni, ora 12.30, un sofer de 24 ani, din comuna Marginea, in timp ce conducea autoturismul marca VW pe DN2, in afara comunei Patrauti, avand directia de deplasare dinspre Suceava spre Radauti nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a lovit in partea din spate autoturismul marca Toyota condus in aceeasi directie de un sofer de 27 de ani, din municipiul Radauti, care a fost proiectat in autoturismul marca Porche, condus in aceeasi directie de un sofer de 30 de ani, din Radauti. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a unui barbat de 36 de ani, din Siret, pasager pe bancheta din spate in autoturismul Toyota. Ranitul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-facial, traumatism coloana cervicala, traumatism toraco-abdominal si contuzie bazin. Conducatorii auto a fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "vatamare corporala din culpa".