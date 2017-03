Coliziune in lant la Pojorata. O femeie a fost ranita

Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Coliziune in lant la Pojorata. Miercuri, in jurul orei 12.30, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 17, in comuna Pojorata, din cauza nepastrarii unei distante suficiente in mers, un tanar de 25 de ani, din judetul Neamt, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus in fata sa de un barbat de 51 de ani, din municipiul Vatra Dornei, care, din impact, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de un localnic de 29 de ani, oprit cu intentia de a schimba directia de mers spre stanga.In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 32 de ani, din municipiul Vatra Dornei, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 51 de ani. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.