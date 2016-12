Coliziune in lant, la Scheia. O persoana a fost ranita VIDEO

In urma accidentului o persoana a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Accident rutier, marti, in jurul orei 11.00, pe centura de ocolire a Sucevei, la Scheia. Trei autoturisme au fost avariate din cauza unui sofer care nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Un sofer in timp ce conducea o autoutilitara marca VW Transporter, cand a ajuns in zona benzinariei Lukoil, din cauza ca nu a pastrat distanta regulamentara in mers, a intrat in coliziune fata spate cu un autoturism marca Dacia Dokker, care la randul sau a intrat in coliziune cu un autoturism marca Peugeot. In urma accidentului o persoana a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.