Coliziune in lant la iesire din Suceava spre Patrauti. O persoana a fost ranita si trei masini avariate VIDEO

Coliziune in lant, marti dimineata, pe DN 2, la iesire din Suceava spre Patrauti. Un barbat de 42 de ani, cu domiciliul in Italia, in timp ce conducea autoturismul marca Toyota, pe DN 2, in afara localitatii Patrauti, avand directia de deplasare Radauti spre Suceava, la un moment dat, din cauza nepastrarii distantei in mers a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul marca BMW, condus de un tanar de 27 de ani, din judetul Iasi. Autoturismul marca BMW a intrat in coliziune fata spate cu autoturismul marca Ford Focus, condus de un barbat de 36 ani, din comuna Vicovu de Jos, care rula in fata sa. Politistii nu au putut stabili cu exactitate daca autoturismul BMW a lovit autoturismul Ford Focus inainte sau dupa ce a fost lovit de autoturismul Toyota. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a unui pasager din autoturismul Ford Focus, un barbat de 31 ani, din Vicovu de Jos, care a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a fost diagnosticat cu contuzie coloana dorsala si cervicala, traumatism cranio-cerebral fara pierderea cunostintei, contuzie toraco abdominala. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.