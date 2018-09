Coliziune in lant la intrare in municipiul Suceava. O persoana a fost ranita FOTO

In urma accidentului o femeie de 48 de ani a fost ranita.

Coliziune in lant pe DN 2, la intrare in municipiul Suceava, luni, in jurul orei 13.00. Un barbat de 64 de ani, din comuna Darmanesti, nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul condus in fata sa de un barbat de 30 de ani din judetul Botosani si a intrat in coliziune cu acesta, proiectandu-l intr-un alt autoturism condus in aceeasi directie de o femeie de 48 de ani din comuna Darmanesti. Din accident, a rezultat ranirea femeii de 48 de ani. Cei trei soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.