Coliziune in lant pe DN 17 la iesirea din municipiul Suceava spre Gura Humorului. Duminica, ora 14.40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in afara localitatii Scheia, un tanar de 25 de ani din comuna Stroiesti, nu a pastrat o distanta corespunzatoare in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus in aceeasi directie de o tanara de 26 de ani din orasul Gura Humorului. In urma impactului, autoturismul condus de tanara de 26 de ani, a fost proiectat in fata, intrand in coliziune cu autoturismul condus de un tanar de 22 de ani din judetul Botosani. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto de 26 de ani, care a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.