Coliziune in lant pe raza localitatii Fratautii Vechi. O femeie a fost ranita

Coliziune in lant pe raza localitatii Fratautii Vechi, miercuri seara. In timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 C, un tanar de 20 de ani, din comuna Bilca, nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu zapada, moment in care, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus in aceeasi directie de mers de o femeie de 39 de ani, din comuna Galanesti.

In urma impactului, autoturismul condus de femeia de 39 de ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde, a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara condusa de un barbat de 53 de ani, din municipiul Radauti.

Din accident, a rezultat ranirea femeii de 39 de ani. Conducatorii auto implicati in accident au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative dupa care, la spital, celor doi barbati li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.