Coliziune in lant pe raza localitatii Horodnic de Sus. Un adolescent a fost ranit

Coliziune in lant pe DN 17 A, pe raza comunei Horodnic de Sus. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 14.00. Un barbat de 40 ani, din comuna Sucevita, in timp ce conducea autoturismul nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul care circula in fata sa, condus de o femeie de 57 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, intrand in coliziune fata-spate cu acesta. Din impact, autoturismul condus de femeia de 57 de ani a fost proiectat in autoturismul condus in aceeasi directie de catre un barbat de 48 ani, din comuna Marginea. Din accident a rezultat vatamarea corporala a unui tanar de 15 ani, din comuna Marginea, pasager in autoturismul condus de barbatul de 48 de ani. Conducatorii auto implicati au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ in toate cele trei cazuri si ulterior li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.