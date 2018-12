Coliziune intre doua autoturisme pe raza localitatii Adancata, marti, in jurul orei 11.00. In urma impactului doua persoane au fost ranite si au primit ingrijiri medicale de la echipajele ajunse la fata locului. Una dintre victime a fost transportata la spital pentru investigatii amanuntite. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.