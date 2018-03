In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Coliziune intre doua autoturisme la Gura Humorului. Unul dintre ele a fost proiectat intr-un stalp. Miercuri, in jurul orei 19.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare din orasul Gura Humorului, un localnic de 20 de ani s-a angajat in depasirea neregulamentara a autoturismului condus de un tanar de 19 ani din aceeasi localitate, ocazie cu care a intrat in coliziune laterala cu acesta, dupa care, a fost proiectat intr-un stalp scos din uz. Din accident, a rezultat ranirea usoara a celor doi conducatori auto.Acestia au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fu solutionat procedural.