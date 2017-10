Coliziune intre doua autoturisme la Sadova. Unul dintre soferi era beat

Barbatul in varsta de 39 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Coliziune intre doua autoturisme. Miercuri, in jurul orei 19.00, Sectia 11 Politie Rurala Pojorata a fost sesizata despre faptul ca, pe DC 88, din comuna Sadova, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autoturisme, unul condus de o localnica de 34 de ani din comuna Sadova, care a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 39 de ani, din aceeasi localitate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, accidentul s-a produs din cauza nerespectarii regulilor privind prioritatea de trecere. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul femeii de 34 de ani si de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul barbatului de 39 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.