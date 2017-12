Accident rutier marti, in jurul orei 13.00, pe raza localitatii Vicovu de Sus. Doua autoturisme au intrat in coliziune. In urma impactului una dintre masini a fost proiectata intr-un stalp din beton de pe marginea drumului, pe care l-a rupt. Potrivit martorilor cei doi soferi au fost raniti.