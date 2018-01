Coliziune intre doua autovehicule la Dumbraveni. Unul dintre soferi era beat

Tanarul de 28 de ani avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Coliziune intre doua autovehicule la Dumbraveni. Luni, in jurul orei 10.00, Politia orasului Salcea a fost sesizata despre faptul ca, pe DC 65 din comuna Dumbraveni, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate doua autovehicule, iar unul dintre conducatorii auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat autoutilitara condusa de un barbat de 39 de ani din municipiul Suceava si autoturismul condus de un barbat de 28 de ani din comuna Veresti, ambele vehicule prezentand avarii ca urmare a tamponarii. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.