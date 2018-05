Accident rutier miercuri dupa-amiaza pe raza localitatii Dornesti. Trei autovehicule au intrat in coliziune. In urma accidentului doua persoane au fost ranite. La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD dar si un echipaj SAJ. Victimele au primit ingrijiri medicale la fata locului, una dintre ele fiind transportata la spital. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului.