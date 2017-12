Accident rutier marti, in jurul orei 16.20, pe raza localitatii Milisauti. Un TIR si un autoturism Cielo au intrat in coliziune. In urma impactului soferului autoturismului Cielo a ramas incarcerat. Este vorba de un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani. Acesta a fost extras din autoturism si preluat de un echipaj SMURD. Barbatul era constient si a fost transportat la spital.