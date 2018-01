Accident rutier marti, in jurul orei 12.00, pe DN 17, in Pasul Mestecanis. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. La fata locului a intervenit un modul SMURD. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut evenimentul rutier.