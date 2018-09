Concert de exceptie, in Cetatea de Scaun a Sucevei, cu acordeonistul Fernando Mihalache

Concert de exceptie, in Cetatea de Scaun a Sucevei, cu ocazia editiei a VI-a a Turneului Muzica Palatelor Romaniei. Asociatia Pro Valores, Consiliul Judetean Suceava, Muzeul Bucovinei Suceava, cu sprijinul Institutului Cultural Roman si Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din cu acordeonistul Fernando Mihalache,joi 27 septembrie 2018, de la ora 18. Acesta va fi insotit de doua instrumente deosebit de spectaculoase, rar prezente pe scenele clasice ale Romaniei: acordeon si bayan, va propune un periplu unic, plin de frumuseti sonore care strabat veacurile. Vor rasuna opusuri de la Bach la Richard Galliano, de la Mozart la Eugen Doga si Astor Piazzolla. Accesul la concert se face in baza biletului de acces in Cetatea de Scaun a Sucevei, bilet cu preturi cuprinse intre 3 - 12 lei, in functie de categoriile de varsta ale vizitatorilor.

Fernando Mihalache este unul dintre putinii interpreti romani ai acordeonului care au reusit sa patrunda pe scenele de concert. A obtinut titlul de doctor in muzica la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti in anul 201. Calitatile sale remarcabile ii permit sa abordeze o mare varietate de genuri si stiluri muzicale, o recunoastere a acestui fapt constituind-o prezenta sa pe scena Festivalului George Enescu, a Festivalul Jazz Blues& More,The Sound of Spring, etc. Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este Traffic Strings, materializat cu un compact disc in 2009. Alaturi de vibrafonistul Alexandru Anastasiu, pune bazeleAccord Vibes”, un proiect de anvergura (acordeon si vibrafon), unic in Romania. Un alt proiect interesant prin asocierea timbrala (flaut, acordeon, pian si contrabas) cat si prin repertoriul abordat este Maxim Quartet. Acum acesta se afla in fata primului turneu solo, o adevarata provocare artistica.