Concursul de Matematica Nicanor Morosan, la Partestii de Jos

La Liceul Tehnologic din Partestii de Jos, s-a desfasurat, in data de 8 aprilie, cea de a XII-a editie a Concursului de Matematica "Nicanor Morosan", adresat elevilor claselor IV - VIII din mediul rural. La editia din acest an au participat 210 elevi din urmatoarele scoli: Scoala Primara Rodina - judetul Botosani, Scoala Gimnaziala Partestii de Sus, Scoala Gimnaziala Cacica, Scoala Gimnaziala Solonețul Nou, Scoala Gimnaziala Nr.2 Marginea, Scoala Gimnaziala "Luca Arbure" Arbore, Scoala Gimnaziala "S.F. Marian" Ilisesti, Scoala Gimnaziala "Iorgu G Toma" Vama, Scoala Gimnaziala Botosana, Scoala Gimnaziala Humoreni, Scoala Gimaziala Comanesti, Scoala Gimnaziala Bosanci, Scoala Gimnaziala Paltinoasa, Scoala Gimnaziala Parhauti, Scoala Gimnaziala Costana, Scoala Gimnaziala "Ion Bojoi" Flamanzi - judetul Botosani, Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" Flamanzi - judetul Botosani, Liceul Tehnologic Cajvana, Liceul Tehnologic "Vasile Gherasim" Marginea, Liceul Tehnologic "Tomsa Voda" Solca si Liceul Tehnologic "Nicanor Morosan" Partestii de Jos. In acest an, elevii suceveni participanti la concurs, au obtinut 20 premii si 43 mentiuni, dupa cum urmeaza: sase premii I, sapte premii II, sapte premii III si 43 de mentiuni. Elevii premianti au fost rasplatiti cu diplome, carti si pixuri, softuri educationale, medalii si premii in bani. Au obtinut premiul I urmatorii elevi: Chertes Andrei, clasa a IV-a, Scoala Gimnaziala Botosana, Robu Andreea, clasa a V-a, Scoala Gimnaziala Botosana, Buliga Iosif-Ioan, clasa a VI-a, Scoala Gimnaziala Cacica, Babiuc Ioan Alexandru, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic "Tomsa Voda" Solca, Hritcan Alexandru, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic "Vasile Gherasim" Marginea si Turca Vasile, cala a clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala Comanesti.