Asociatia de ajutorare a copiilor și tinerilor dotati, talentati și din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate "EUROACTIV" Suceava, Shopping City - Suceava, Asociatia "ALECS GROUP" Suceava, Societatea pentru Egalitate de Gen SEG, in parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, Directia pentru Sport şi Tineret a judetului Suceava, M Style Dance Studio, organizeaza in data de 24 martie Concursul judetean "Miss& Mister Bucovina" - editia a VII-a, la Shopping City Suceava.

Concursul va avea loc sambata, 24 martie, incepand cu orele 15.50 cu organizarea Concursul judetean "Miss & Mister Bucovina" - editia a VII-a, la Shopping City Suceava.

Evenimentul consta in desfaÅŸurarea fazei judetene la care participa elevi din 13 unitati liceale, ce au obtinut titlul de Miss & Mister Boboc la nivelul fiecarui liceu din judet.

Åži-au confirmat participarea perechile finaliste de la urmatoarele unitati ÅŸcolare: Liceul Tehnologic "Iorgu Virnav Liteanu" - Liteni, Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Colegiul Tehnic "Petru Musat" - Suceava, Liceul Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei, Colegiul National "Petru RareÅŸ" - Suceava, Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir", Colegiul National "Åžtefan cel Mare" - Suceava, Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca, Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzache" - Radauti, Colegiul National "Mihai Eminescu" - Suceava, Colegiul Tehnic Radauti, Colegiul de Informatica "Spiru Haret" - Suceava, Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava.

Concurentii vor parcurge 5 probe alese minutios de organizatori.

Sponsorii care au facut posibil organizarea acestui frumos eveniment sunt: Shopping City Suceava, Alka Bucureşti, S.C. Luxuri Bride To Be Suceava, M Style Dance Studio, Tipografia PromoArt, Grup Muşatinii Suceava, Floraria Iris Suceava, Sport Center Suceava, Padrino Suceava, Make-up realizat de: Madalina Morariu, Raluca Filimon, Ana Maria Iarmenco, Dida Andreea Danila, Adriana Belmega, Vanesa Mihetiu, Hairstyle realizat de: Irina Salon, Old Glory, Elena Ignea, Dorina Popa, Irina Ștefania, Salon Paris, Denisa Hairstyle Concept & Beauty.