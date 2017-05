Conducerea Prefecturii Suceava s-a intalnit cu ambasadorul Republicii Polone in Romania FOTO

In cadrul intalnirii s-au discutat aspecte privind minoritatea poloneza din judetul Suceava, investitiile poloneze, forta de munca din zona si posibilitati de colaborare economica bilaterala.

La sediul Institutiei Prefectului - Judetul Suceava a avut loc, luni dimineata, o intrevedere intre Marcin Wilczek, ambasadorul Republicii Polone in Romania si conducerea Prefecturii: Mirela-Elena Adomnicai, prefect si Silvia Boliacu, subprefectul judetului. La intalnire au mai participat: Ghervazen Longher, presedintele Uniunii Polonezilor din Romania, Krzysztof Grabowski, presedintele Tymbark Maspex Romania si Dorota Jezyk, functionar in cadrul Ambasadei Poloniei in Romania Lucian Gheorghiu, directorul Camerei de Comert si Industrie Suceava si Cristina Albu, inspectorul pentru minoritati din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Suceava. In cadrul intalnirii s-au discutat aspecte privind minoritatea poloneza din judetul Suceava, investitiile poloneze, forta de munca din zona si posibilitati de colaborare economica bilaterala. Prefectul judetului Suceava a prezentat oportunitatile judetului Suceava din punct de vedere al resurselor minerale, al potentialului agricol, forestier precum si a celui turistic. De asemenea, au fost abordate teme legate de infrastructura rutiera a judetului ca premisa a dezvoltarii economiei.