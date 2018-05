Consilier juridic din cadrul Primariei Fundu Moldovei, gasit in stare de incompatibilitate de ANI

Agentia Nationala de Integritate(ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul unui functionar public din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Fundu Moldovei. Potrivit ANI, Mihai Matei in perioada exercitarii functiei publice de consilier juridic a desfasurat activitati remunerate in baza unor contracte de asistenta juridica incheiate cu institutii publice, pentru prestarea de activitati cu caracter juridic, care sunt in legatura directa cu atributiile exercitate in calitate de functionar public, potrivit fisei postului. Persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 94, alin. (2), lit. a) si ale art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.