Consilier juridic din cadrul Primariei Sadova, gasit in incompatibilitate de ANI

Un consilier juridic din cadrul Primariei Sadova a fost gasit in incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate(ANI). Potrivit unui comunicat de presa transmis de ANI, Anca Gabriela Matei, in perioada 01 mai 2008 - 13 noiembrie 2014, a exercitat simultan atat functia publica de consilier juridic in cadrul Primariei Sadova, cat si pe cea de consilier juridic(profesie liberala) in cadrul Matei Anca Gabriela Consilier Juridic(incheind in aceasta calitate si contracte de asistenta juridica cu Primariile Moldovita, Vatra Moldovitei, Pojorata si Frumosu), incalcand astfel dispozitiile art. 96, alin. (1) ), teza II din Legea nr. 161/2003.