Consilier local din Radauti, saltat de mascati dupa ce acestia au descins la locuinta lui

Consilier local al PMP Radauti, saltat de politisti in urma unei perchezitii. Este vorba despre Emanuel Mitric, de 27 de ani, administrator al S.C. Transmitric SRL. Mascatii au descins miercuri la domiciliul acestuia, care este si sediul societatii mentionate. Dupa ce politistii au ridicat documente, Mitric a fost dus la audieri la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti. Fata de acesta se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii mai multor infractiuni prin intermediul contractelor incheiate cu societatile de leasing auto, in calitate de administrator al SC Transmitric SRL. Emanuel Mitric, sustin procurorii, ar fi luat in leasing cateva vehicule si nu a mai platit ratele dar nici nu a vrut sa predea vehiculele. Mai mult, conform politistilor, unul din vehicule a fost dezmembrat si componente din el vandute la fier vechi, astfel incat atunci cand firma prin care s-a facut leasing-ul a vrut sa il recupereze nu a mai avut ce recupera. Tanarul a motivat ca vehiculul se defectase. Afaceristul a luat in leasing un autotren marca Volvo si a doua semiremorci marca Schmitz. Valoarea totala a prejudiciului se ridica la suma de circa 209.814 lei, din care a fost recuperat un singur vehicul in suma de 98.811 lei, spun procurorii. Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti a dispus fata de Mitric Emanuel punerea in miscare a actiunii penale si cercetarea acestuia in stare de libertate, sub aspectul comiterii a trei infractiuni de abuz de incredere, o infractiune de furt si o infractiune de distrugere.