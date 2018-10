Consiliul local Suceava a aprobat majorarea pretului la gigacalorie

Pretul gigacaloriei in municipiul Suceava s-a majorat. Consilierii locali au aprobat in sedinta extraordinara, luni, proiectul propus de primarul Ion Lungu in vederea majorarii pretului gigacaloriei pentru sucevenii racordati la sistemul centralizat de termoficare. Proiectul a trecut cu 12 voturi 'pentru' si 10 'impotriva' , consilierii de la PSD si ALDE fiind impotriva majorarii. Pretul total al gigacaloriei a ajuns in Suceava la 448 de lei dar din populatia va plati ca si pana acum, 240 de lei, diferenta de 208 lei urmand a fi acoperita de Primarie. Solicitarea Thermonet, de crestere a tarifului la distributia agentului termic, nu a fost insa acceptata de municipalitate.