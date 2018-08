Constantin Boliacu, directorul Casei Judetene de Pensii, despre avantajele crearii unui cont online pe site-ul Casei Nationale

Directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, recomanda sucevenilor sa isi faca un cont online pe site-ul Casei Nationale. Astfel, sucevenii vor sti in timp real totul despre contributiile lor, daca si cand vei vor fi pensionari ai sistemului public de pensii. Serviciul pus la dispozitie de Casa Nationala de Pensii da posibilitatea ca orice persoana sa poata afla informatii precum stagiul de cotizare realizat sau varsta la care poate solicita inscrierea la una dintre categoriile de pensie existente.Contul gratuit se poate face pe www.cnpp.ro.



Iata pasii care trebuie urmati pentru deschiderea acestui cont:



1. Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie sa citeasca descrierea fluxului de creare utilizator si sa isi exprime acordul pentru conditiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont;

2. Pentru identificarea unica a utilizatorului este necesara completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii si salvarea cererii nu este posibila daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie sa fie conforme cu realitatea;

3. Intri pe sectiunea 'de ce sa-mi fac cont',completezi formularul cu datele de identificare, nume ,prenume,CI, CNP, adresa de domiciliu.Informatii detaliate pentru completarea fiecarui camp al formularului se obtin prin apasarea butonului 'ajutor';

4. Se apasa butonul de finalizare formular;

5. Dupa finalizarea completarii formularului se apasa butonul Print pentru a putea fi semnat olograf in original, pe hartie.

Te vei prezenta personal cu cererea semnata la Casa Judeteana de Pensii Suceava, impreuna cu actul de identitate in original si copie , iar cererea va fi procesata si aprobata la nivelul casei de pensii. Dupa aprobare iti vor fi transmise datele de acces (nume utilizator si parola), pe e-mailul specificat in cerere.

Solicitantii care deschid cont pe portalul CNPP pot afla informatii referitoare la stagiul de cotizare realizat dupa data de 01.04.2001 si la data iesirii la pensie, in functie de data nasterii.Alte informatii de mare interes pentru utilizatori, persoane active, sunt cele referitoare la pilonul II de pensii administrate privat.Detinatorii de conturi pot afla in acest fel daca angajatorul a depus declaratiile si care este nivelul contributiei accumulate in conturile individuale.