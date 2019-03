Contrabanda de tigari cu avionul, in zona Siret Foto

Contrabandistii tin pasul cu tehnologia si au inceput sa foloseasca drone sau avioane pentru a trece ilegal tigari din Ucraina in Romania. La primele ore ale zilei de duminica, dintr-un avion de mici dimensiuni, au fost aruncate pe camp baxuri cu tigari de contrabanda, cel mai probabil acestea urmand sa fie ridicate de localnici si apoi vandute pe piata neagra. Numai ca politistii de frontiera de la Siret au auzit zgomotul produs de aparatul de zbor de mici dimensiuni, care a traversat frontiera din Ucraina in Romania. Imediat, s-a procedat la monitorizarea traseului avionului si s-a informat Sectorul PF Dorohoi, care se afla pe directia de deplasare a aparatului de zbor. La scurt timp, politistii au descoperit pe raza localitatii Balinesti, judetul Suceava, 8 colete cu tigari. Avionul a survolat zona si s-a intors in Ucraina. In urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea de 3.950 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 47.000 lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii. In cauza, politistii de frontiera fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, la final urmand a se lua masurile legale ce se impun.