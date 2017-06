Contrabanda de tigari cu deltaplanul, la Vicovu de Sus FOTO VIDEO

Politistii de frontiera au monitorizat traseul deltaplanului si au retinut, pe teritoriul Romaniei, un cetatean roman si mai multe colete ce contineau 4.000 pachete cu tigari de provenienta Belarus, in valoare de 46.800 lei.

Contrabandistii tin pasul cu tehnologia in incercarea de a-i duce de nas pe politistii de frontiera si, mai nou, fac trafic de tigari cu deltaplanul. Duminica, in jurul orei 02.30, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vicovu de Sus au observat, cu ajutorul aparaturii de supraveghere, un aparat de zbor de mici dimensiuni care s-a deplasat din Ucraina in Romania, pe directia localitatilor Fratautii Noi - Bilca - Galanesti si ulterior s-a intors pe teritoriul tarii vecine. Imediat, la fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a luat masuri de supraveghere si cercetare a zonei, ocazie cu care pe raza localitatii Galanesti, au fost descoperite mai multe colete cu tigari. La scurt timp, in apropiere, a fost descoperita, ascunsa intr-un canal, o persoana de sex masculin. Din primele verificari barbatul a fost identificat ca fiind T. B., in varsta de 30 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. Acesta a fost dus la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor.Au fost informate si autoritatile de frontiera ucrainene despre producerea evenimentului, in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate. In urma inventarierii coletelor descoperite a rezultat cantitatea de 4.000 pachete de tigari, marca NZ Gold, de provenienta Belarus, in valoare de 46.800 lei, care a fost ridicata in vederea confiscarii.In cauza se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de contrabanda in forma agravanta iar pe numele tanarului a fost emisa ordonanta de retinere pe o perioada de 24 de ore, urmand sa fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe langa judecatoria Radauti.