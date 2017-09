Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare de trei ani si patru luni pentru savarsirea infractiunii de contrabanda.

Contrabandist de tigari, cautat de autoritatile din Romania, depistat in P.T.F. Siret. Miercuri, in jurul orei 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru a intra in tara Aurel Alergus, persoana cu dubla cetatenie, romana si ucraineana, in varsta de 65 de ani. In urma verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca barbatul figureaza ca fiind urmarit international. Pe numele acestuia a fost emis, de catre autoritatile din Romania, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de contrabanda in forma agravanta. Acesta a fost condamnat la 3 ani si patru luni de inchisoare. Barbatul a dat mari batai de cap politistilor din zona Radauti dupa ce a fost prins nu mai putini de trei ori cu tigari de contrabanda aduse ilegal din tara vecina. Acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare deoarece instanta a considerat ca a dovedit o perseverenta infractionala deosebita si ca are legaturi cu alti traficanti de tigari din judetul Suceava. Barbatul a fost oprit in trafic pentru un control de rutina, in primavara anului trecut, de politistii de frontiera din Vicovu de Sus, pe raza localitatii Straja. Cu aceasta ocazie a fost descoperita cantitatea de 5.538 de pachete de tigari marca Viceroy, prin care a cauzat statului roman un prejudiciu de 60.000 de lei. Pe 30 ianuarie 2015, acelasi individ a fost prins cand, alaturi de o femeie, transporta cu un autoturism 2.210 pachete de tigari marca Minsk. Prin aceasta fapta cei doi au cauzat statului un prejudiciu de 27.334 lei. Pe 14 iunie 2015, Alergus si aceeasi femeie au fost interceptati cand transportau 870 de pachete de tigari marca Marble, prin aceasta fapta ei creand statului o paguba de 10.034 de lei. Contrabandistul a fost predat de catre politistii de frontiera unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Suceava si transportat sub escorta la Penitenciarul Botosani.