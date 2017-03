Contrabandist impuscat de politisti in timpul unei urmariri, la Brodina GALERIE FOTO

Doi barbati au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, dupa care, au fost prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, care a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Contrabandist impuscat de politisti in timpul unei urmariri. Vineri, ora 21.30, in timp ce actiona pe raza comunei Brodina, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a efectuat semnal regulamentar de oprire la doua autoturisme de teren inmatriculate in strainatate, suspecte de contrabanda cu tigari, insa conducatorii acestora nu s-au conformat, motiv pentru care, politistii i-au somat verbal sa opreasca, dar pentru ca nu s-au supus somatiilor, au executat un foc de avertisment in plan vertical cu armamentul din dotare, dupa care, alte doua focuri inspre pneurile unuia dintre autoturisme, moment in care, cei doi conducatori auto au oprit si impreuna cu un al treilea barbat au fugit. Cei doi conducatori auto au fost imobilizati de politisti, insa pasagerul a incercat sa fuga inspre zona impadurita, motiv pentru care, politistii l-au somat sa se opreasca, dar pentru acesta nu s-a supus, au executat un foc de arma in zona picioarelor, reusindu-se imobilizarea acestuia. Cele trei persoane au fost identificate de politisti ca fiind un tanar de 27 de ani, un barbat de 36 de ani, ambii din comuna Ulma si un barbat de 32 de ani, din comuna Sucevita. Intrucat prezenta o plaga impuscata la picior, barbatul de 36 de ani, a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta se afla internat in Spitalul Municipal Radauti. In urma verificarii zonei in care au fost oprite cele doua autoturisme de teren, politistii au identificat abandonate 14.470 pachete cu tigari, fara banderole fiscale cu o valoare de piata de 145.000 lei. De asemenea, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de barbatul de 32 de ani, are atribuite alte placute cu numarul de inmatriculare. In cauza s-a dispus retinerea tanarului de 27 de ani pentru savarsirea infractiunii de "contrabanda in forma agravanta" si a barbatului de 32 de ani pentru savarsirea infractiunilor de "contrabanda in forma agravanta" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", cei doi fiind incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, dupa care, au fost prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, care a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile.