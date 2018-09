Contrabandisti de tigari pusi pe fuga de politisti de frontiera. Au abandonat tigarile pe unde au putut FOTO

Politistii de frontiera au observat miercuri noapte, in apropierea unui imobil de pe raza localitatii Brodina de Sus, mai multe persoane in timp ce descarcau din doua autoturisme de teren mai multe colete si le incarcau intr-un alt autoturism In momentul in care persoanele au observat echipajul mobil al politiei de frontiera, s-au urcat in doua dintre autoturismele de teren si au demarat in tromba pe drumurile forestiere din apropiere, iar cel de-al treilea autoturism marca Audi inmatriculat in Bulgaria a fost abandonat. Din primele verificari, in masina abandonata au fost descoperite mai multe colete care contineau tigari de provenienta ucraineana. Imediat, s-a trecut la verificarea si cercetarea zonei concomitent cu dispunerea unor masuri specifice, ocazie cu care la scurt timp agentii au descoperit abandonate mai multe colete cu tigari si unul din autoturismele de teren folosite la activitatea infractionala. Cele doua autoturisme si tigarile au fost duse la sediul S.T.P.F. Suceava, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 19.660 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de 230.000 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cele doua autoturisme inmatriculate in Marea Britanie, respectiv Bulgaria, in valoare de 3.500 lei, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor. In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale, sub directa supraveghere a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti.