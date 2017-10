Contrabandisti descoperiti la granita cu aparatura de termoviziune. Unul dintre ei a fost prins cu ajutorul cainelui de politie FOTO

Cetateanul ucrainean este cercetat pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda in forma agravanta.

Contrabandisti descoperiti la granita cu aparatura de termeviziune. Unul dintre ei a fost prins cu ajutorul cainelui de serviciu. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F.Siret au declansat, joi dimineata, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, oamenii legii au observat cu ajutorul aparaturii de termoviziune, pe raza localitatii Bainet, in apropierea granitei cu Ucraina, mai multe persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Imediat, un echipaj al politiei de frontiera, insotit de cainele de serviciu Nac, a actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, moment in care acestea au incercat sa fuga spre teritoriul statului vecin. Astfel, politistii de frontiera au retinut un barbat, cetatean ucrainean, Illia H., in varsta de 32 ani. Au fost informate autoritatile de frontiera ucrainene despre evenimentul de frontiera, concomitent cu dispunerea unor masuri de cercetare si supraveghere a zonei. La scurt timp, autoritatile de frontiera ale statului vecin au anuntat ca au retinut pe teritoriul lor, in apropierea frontierei de stat, o alta persoana de sex masculin, de asemenea implicata in activitatea infractionala.Din primele cercetari efectuate la fata locului, au fost descoperite in apropiere mai multe colete cu tigari care au fost duse la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii acestora a rezultat cantitatea de 3.000 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 36.000 lei. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cetateanul ucrainean este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda in forma agravanta. Lucrarea penala a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea solutionarii legale, iar la final urmeaza sa fie luate toate masurile legale ce se impun.