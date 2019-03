Contrabandisti din ce in ce mai ingeniosi. Vezi cum a trecut un individ tigari de cotrabanda din Ucraina in Romania FOTO

Politistii de frontiera suceveni decopera periodic noi metode de introducere a tigarilro de contrabanda in tara, din ce in ce mai ingenioase. Marti, 19 martie, un individ a fost prins in flagrant, in timp ce trecerea prin apa, din Ucraina in Romania, baxuri de tigari legate cu sfoara. Barbatul a fost observant in timp ce era in paraul Laura, alaturi de marfa de contraband. Si asta in conditiile in care in zona era destul de frig. Un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Brodina si Vicovu de Sus a observat, marti dupa amiaza, o persoana care se deplasa prin apa paraului Laura, transportand mai multe colete legate intre ele cu o sfoara.In momentul in care acesta a observat echipajul politiei de frontiera, a abandonat coletele si a fugit catre teritoriul ucrainean. Barbatul nu s-a supus somatiilor legale prin voce, iar politistii de frontiera au tras mai multe focuri de avertisment in plan vertical, insa nici de aceasta data individul nu s-a oprit si a fugit pe teritoriul statului vecin. La fata locului au fost descoperite mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost transportate la sediul Sectorului P.F. Brodina. In urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 17.750 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de peste 207.750 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat. Au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre caz, in vederea cercetarii in comun a evenimentului de frontiera.