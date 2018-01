Contrabandisti pusi pe fuga de politistii de frontiera, la Brodina. Acestia au abandonat tigari in valoare de 78.500 lei

In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda, iar intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.

Contrabandisti pusi pe fuga de politistii de frontiera, la Brodina. Acestia au abandonat tigari in valoare de 78.000 lei. Miercuri, ora 19.30, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina, aflat pe timpul executarii unei misiuni de supraveghere si control a frontierei de stat, a observat mai multe persoane care transportau colete voluminoase, dinspre frontiera de stat spre interiorul tarii. Politistii de frontiera au procedat la interceptarea acestora, efectuand somatiile legale prin voce insa barbatii nu s-au oprit, au abandonat coletele si s-au dispersat spre localitatea Ulma. Imediat, politistii de frontiera au informat autoritatile de frontiera ucrainene despre eveniment, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere ÅŸi verificare a zonei. Astfel, in zona, politistii de frontiera au descoperit cinci colete care contineau tigari de contrabanda, de provenienta ucraineana. Coletele abandonate au fost transportate la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 6.710 pachete tigari, de diferite marci, in valoare de 78.500 lei. In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda, iar intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.