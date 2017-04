Contrabandisti pusi pe fuga de politistii de frontiera. Acestia au abandonat tigari in valoare de 33.000 lei

Cele trei persoane au abandonat coletele si au fugit pe teritoriul statului vecin.

Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vicovu de Sus - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au declansat, joi, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 04.00, oamenii legii au observat, cu ajutorul aparaturii din dotare, in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Straja, trei persoane care se deplasau de la frontiera spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, insa acestea nu s-au supus, au abandonat coletele si s-au retras spre teritoriul statului vecin. Imediat, au fost luate masuri de supraveghere a zonei fiind anuntate si autoritatile de frontiera ucrainene despre producerea evenimentului.La fata locului, politistii de frontiera au descoperit trei colete, invelite in folie de culoare neagra, ce contineau 3.000 pachete tigari, marca Marble, in valoare de 33.000 lei, marfa ce a fost ridicata in vederea confiscarii. In continuare, oamenii legii desfasoara activitati specifice in cooperare cu autoritatile de frontiera din Ucraina, in vederea documentarii intregii activitati infractionale, la final urmand a fi luate masurile legale ce se impun.