Contrabandisti ucraineni, depistati in timp ce intentionau sa introduca ilegal in Romania 9.000 pachete tigari

Doi cetateni ucraineni sunt cercetati de politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere frauduloasa a frontierei de stat.

Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Siret - ITPF Sighetu Marmatiei au declansat, luni dimineata, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 01.00, oamenii legii au observat in apropierea frontierei de stat, pe raza localitatii Musenita, mai multe persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Imediat, oamenii legii au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza care, atunci cand au vazut politistii de frontiera, au abandonat coletele si au fugit spre teritoriul statului vecin. In urma actiunii, politistii de frontiera au retinut doi barbati, care au fost identificati ulterior ca fiind cetatenii ucraineni Ilici B. si Ivanovici B, in varsta de 20, respectiv 21 de ani. La scurt timp autoritatile de frontiera ucrainene au comunicat faptul ca pe teritoriul lor, pe directia respectiva, au retinut trei persoane de sex masculin, care au participat la activitatea infractionala. In urma verificarii zonei, au fost descoperite mai multe colete care contineau 9.000 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana.Èšigarile in valoare de 108.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cetatenii ucraineni sunt cercetati de politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere frauduloasa a frontierei de stat. Lucrarea penala a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea solutionarii legale.