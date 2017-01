In cadrul actiunii au fost aplicate zece amenzi contraventionale, in valoare de 15.000 lei.

Controale ISU in cluburile si discotecile din Suceava. Pentru asigurarea continuitatii actiunilor preventive, din dispozitia ministrului afacerilor interne, in perioada 21-23 ianuarie, pompierii militari suceveni alaturi de reprezentanti ai structurilor MAI, constituiti in echipe mixte, au derulat controale si verificari la imobilele in care se desfasoara activitati cu public numeros, din judet. Principalele aspecte urmarite in teren de catre inspectorii de prevenire au vizat: exploatarea instalatiilor electrice, functionarea iluminatului pentru marcarea cailor de evacuare, functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, obstructionarea cailor de evacuare, instructajul angajatilor, obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si existenta planurilor de evacuare in caz de incendiu. Din totalul de 35 de obiective planificate pentru control, pentru 16 nu a fost posibila verificarea, din cauza lipsei activitatii, acestea fiind inchise publicului. Astfel, in urma verificarilor la celelalte 19 obiective, s-au aplicat zece amenzi contraventionale, in cuantum total de 15.000 de lei. Printre neregulile constatate, s-au inregistrat lipsa stingatoarelor de incendiu, lipsa sistemelor de avertizare acustice si instalatii electrice cu defectiuni sau improvizatii. "Mentionam faptul ca, pe parcursul controalelor executate nu a fost depistat niciun caz de incalcare grava a cerintei de securitate la incendiu, situatie care sa genereze aplicarea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor la operatorii economici, conform prevederilor legale in vigoare (HG nr. 915/2015).Concomitent cu activitatile de control asupra respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunitatilor operative de interventie din judet au efectuat 25 de actiuni de recunoastere in zonele de dispunere a obiectivelor, pentru a stabili modul de interventie in cazul izbucnirii unui eventual incendiu. Prin acestea s-au urmarit partea de asigurare a alimentarii cu apa (hidranti si alte surse de apa, naturale sau artificale), precum si functionalitate cailor de acces si evacuare, atat pentu utilizatori, cat si pentru fortele de interventie si autospecialele de lucru cu apa si spuma.De asemenea, din ordinul ministrului afacerilor interne, in perioada urmatoare activitatile preventive vor fi intensificate, astfel incat siguranta celor care frecventeaza acest gen de locatii sa fie asigurata, iar obligatiile legale ale beneficiarilor sa fie respectate.Ultima actiune preventiva de amploare, derulata la nivel national, care a vizat imobilele in care functioneaza cluburi si discoteci, a avut loc in perioada 11-12 noiembrie 2016", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.

Potrivit reprezentantilor ISU Suceava pentru asigurarea nivelului corespunzator de protectie a celor care frecventeaza astfel de locatii, administratorii trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

- respectarea numarului maxim de utilizatori prevazut de legislatia in vigoare, pentru aceste categorii de constructii;

- solicitarea sprijinului pentru acordarea asistentei tehnice de specialitate in vederea intocmirii documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu;

- preocupare sporita pentru solicitarea acestui act administrativ care sa asigure securitatea beneficiarilor.