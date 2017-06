Controale ITM Suceava in domeniul constructiilor

Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Suceava a desfasurat, in luna mai, Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor.

Activitatea in domeniul Relatiilor de Munca:

La actiune au participat 18 inspectorii de munca care au controlat 16 angajatori. In urma controalelor efectuate s-au aplicat 12 sanctiuni contraventionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 12.500 lei.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

- netransmiterea, in termenul legal, a contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor(REGES);

- netransmiterea modificarilor intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor;

- nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentara;

- nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine evidenta orelor prestate de fiecare salariat;

- nu se face dovada achitarii drepturilor salariale;

- transmiterea de date eronate in registrul general de evidenta a salariatilor;

- neinmanarea salariatului a unui exemplar din contractul individual de munca anterior inceperii activitatii;

- neacordarea sporului privind repausul saptamanal.

Activitatea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

La actiune au participat un numar de cinci inspectorii de munca care au controlat 23 angajatori cu 365 salariati, fiind sanctionati 22 angajatori. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 37 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 7.000 lei.

Principalele deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- Nu se controleaza schelele, de catre o persoana competenta, inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa o perioada de neutilizare, ori in alte circumstante care le-ar putea afecta rezistenta sau stabilitatea;

- Lucratorii nu utilizeaza echipamentul individual de protectie acordat;

- Nu se utilizeaza echipamente de munca corespunzatoare(schele), prevazute cu sisteme de protectie colectiva, cum sunt balustradele solide(care trebuie sa fie suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si o protectie intermediara), platformele sau plasele de prindere (care trebuie sa fie suficient de solide pentru a impiedica/opri caderile de la inaltime si care sa nu fie intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari);

- Nu s-au asigurat cai de acces si de circulatie astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate care trebuie sa fie stabilite, marcate, intretinute si eliberate de orice obstacole;

- Nu s-au efectuat instruiri adecvate in domeniul securitatii si sanatatii pentru toti lucratorii care trebuiesc consemnate in fiecare fisa de instruire individuala.