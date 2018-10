Controale in cluburile, barurile si discotecile din zona Siret. In cursul zilei de sambata, Politia orasului Siret a organizat o actiune punctuala pentru asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera in zona cluburilor, barurilor si discotecilor din zona de competenta. Au fost efecuate controale in sase localuri publice si au fost verificate si legitimate 63 de persoane. Au fost controlate 41 de autovehicule si zece conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest. A fost constatata o infractiune flagranta si au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale, in valoare de 290 lei, toate la regimul circulatiei rutiere. Sambata, in jurul orei 21.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Siret a oprit pentru control pe raza localitatii Negostina din comuna Balcauti, autoturismul condus de un barbat de 30 de ani din orasul Siret. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.