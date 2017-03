In cadrul actiunii au fost aplicate amenzi in valoare de 75.900 lei.

Controale in pietele din Radauti si Arbore. Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava in cooperare cu reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si Protectia Alimentelor Suceava si ai Directiei Agricole Suceava a organizat, miercuri, o actiune in pietele agricole din municipiul Radauti si comuna Arbore pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor in domeniul comercializarii produselor agroalimentare. In cadrul actiunii au fost controlate 75 societati comerciale, intreprinderi individuale/familiale si persoane fizice. Au fost aplicate 47 sanctiuni contraventionale in valoare de 75.900 lei. De asemenea, in cadrul actiunii au fost confiscate bunuri in valoare totala de 5050 lei, constand in produse alimentare si nealimentare.