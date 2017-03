Controale in zona Radauti-Vicovu de Sus, desfasurate de politisti

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 20.000 lei.

Controale in zona Radauti-Vicovu de Sus. In perioada 2-3 martie, Politia municipiului Radauti si Politia orasului Vicovu de Sus, in cooperare cu structurile politiei de frontiera din zona, au organizat si executat actiuni specifice pe raza de competenta, pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile si asigurarea climatului de ordine si liniste publica. In cadrul actiuni au fost aplicate 40 de sanctiuni contraventionale in valoare de 20.790 lei si retinute doua permise de conducere, patru certificate de inmatriculare si sase placute de inmatriculare. De asemenea, in cadrul actiunii a fost confiscat material lemnos in valoare de circa 22.822 lei.