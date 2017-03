Controale la 91 de societati comerciale, intreprinderi individuale si persoane fizice

In cadrul actiunii au fost aplicate 32 sanctiuni contraventionale in valoare de 96.800 lei.

Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat, joi, o actiune pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit pe raza judetului Suceava. In cadrul actiunii au fost verificate 91 de societati comerciale, intreprinderi individuale/familiale, persoane fizice autorizate. Au fost aplicate 32 sanctiuni contraventionale, in valoare de 96.800 lei. De asemenea, in cadrul actiunii au fost confiscate bunuri in valoare de 785 lei, respectiv articole de imbracaminte, produse industriale, etc.