Controale la caminele de batrani din judetul Suceava. Vor fi verificate 18 camine, care apartin de asociatii, fundatii, parohii sau primarii.Prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a dispus constituirea a doua comisii mixte care vor verifica legalitatea functionarii unor camine de batrani din judetul Suceava.Din aceste comisii fac parte reprezentanti ai Institutiei Prefectului-Judetul Suceava, in calitate de coordonatori ai echipelor, de la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Suceava - AJPIS - Directia de Sanatate Publica Suceava - DSP, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - DSVSA, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava - ISU, Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava -ITM. Activitatea de control a comisiilor mixte se va desfasura in perioada 20 iunie 2018 - 13 iulie si vizeaza verificarea modului in care unitatile de asistenta sociala au dus la indeplinire recomandarile si masurile stabilite in urma controlului efectuat anul trecut, in perioada 19 iunie - 5 iulie.